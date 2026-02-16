Promozione Masi Torello sono tre punti d’oro Batte la X Martiri ed è terz’ultimo

Masi Torello ha ottenuto una vittoria importante contro X Martiri, portandosi a tre punti in classifica e rimanendo in zona pericolosa. La squadra locale ha dominato il match, segnando due gol e mettendo pressione agli avversari. Con questa vittoria, Masi Torello si avvicina alla zona di sicurezza, mentre X Martiri rimane penultima. La partita si è svolta con intensità, e i giocatori di casa hanno mostrato determinazione fin dai primi minuti.