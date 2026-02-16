Promozione Masi Torello sono tre punti d’oro Batte la X Martiri ed è terz’ultimo
Masi Torello ha ottenuto una vittoria importante contro X Martiri, portandosi a tre punti in classifica e rimanendo in zona pericolosa. La squadra locale ha dominato il match, segnando due gol e mettendo pressione agli avversari. Con questa vittoria, Masi Torello si avvicina alla zona di sicurezza, mentre X Martiri rimane penultima. La partita si è svolta con intensità, e i giocatori di casa hanno mostrato determinazione fin dai primi minuti.
Masi-Voghiera 2 X Martiri 1 MASI-VOGHIERA: Straforini, Ghali, Sarto, Di Domenico, Nanfack, Barbieri, Giberti (17’ st Nardini), Mehdi, Maistrello (43’ st Simeoni), Jawneh (43’ st Mazzoni), Benini. A disposizione: Broccoli, Baldon, Bationo, Zappaterra, Ileba, Pencarelli. All.: Ferrari. X MARTIRI: Aleotti, Bonaguro, Bini (44’ st Zouaghi), Meli, Aguiari, Artioli, Evali (22’ st Gjoni), Panzetta, Manfredini (28’ st Zardi), Felice, De Angelis (1’ st Cavallari). A disposizione: Rossi, De Cristofaro, Benini, Firma, Bonetti. All.: Bolognesi. Arbitro: Frassineti di Faenza. Reti: 42’ pt Sarto (M), 44’ pt Maistrello (M), 12’ st Evali (X). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Promozione: e domani sera si torna in campo per i recuperi. Brutti scivoloni in coda per Gallo e Masi Torello
Domani sera si riprendono le partite di recupero, con alcune sfide importanti in programma.
Promozione. Crollo inaspettato del Masi Torello al ’Villani’. Il Granamica travolge i torelli e torna a meno dueLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Promozione, girone C. Virtus Castelfranco, sconfitta casalinga contro il Masi Torello; Promozione. Valsanterno sempre più leader, colpi Msp e Masi Torello; On line le foto 2025-2026 della S.S.D. Masi Torello - Voghiera arl; Promozione. Centese e X Martiri deludono ma restano in zona playoff, sorride solo il Masi Torello.
Derby bollenti a Casumaro e Masi TorelloPromozione: meteo permettendo, al ’Merighi’ arriva la Centese di Di Ruocco e al ’Villani’ di scena la X Martiri. Gallo a Castelbolognese ... ilrestodelcarlino.it
Promozione. Gallo sfida la capolista. Masi a CastelfrancoCon Centese e X Martiri in campo ieri negli anticipi ed il Casumaro che osserva oggi il turno di riposo, la domenica di Promozione vede in campo solo Gallo e Masi Torello Voghiera. Per gli amaranto si ... ilrestodelcarlino.it
- . Domenica 15 febbraio 14.30 Stadio Benito Villani Piazzale della privamavera - Masi Torello (FE) Forza Ragazzi! Forza XM! - facebook.com facebook