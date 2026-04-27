Promozione La capolista non fa sconti in casa Il Casumaro torna con le ossa rotte
Nella partita tra Valsanterno e Casumaro, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 3-1. La formazione ospite si è presentata senza alcuni giocatori titolari e ha subìto tre gol, con l’unico punto messo a segno nel secondo tempo. Durante la gara, sono stati sostituiti diversi giocatori, tra cui Miserocchi, Capelli e Marashi, mentre la squadra di casa ha schierato in campo i titolari e alcuni giovani.
Valsanterno 3 Casumaro 1 VALSANTERNO: Nannetti (5’ st Mantellini), Fiengo, Valentini L., Pirazzoli, Alpi, Miserocchi (17’ st Zaganelli), Capelli (16’ st Galanti), Strazzari, Sona, Marashi (28’ st Drei), Bali. All.: Benazzi. CASUMARO: Saccenti, Pansini, Bellodi, Farina, Catozzo, D’Elia (1’ st Ceneri), Correggiari, Barbieri, Lodi, Chinappi (25’ st Govoni), Gherlinzoni (30’ st Guernelli). All.: Rambaldi. Arbitro: Topo di Cesena. Reti: 13’ pt rig. Bali (V), 19’ st Zaganelli (V), 27’ st Sona (V), 44’ st Correggiari (C). Note: ammoniti: Strazzari (V), Barbieri (C). Vittoria casalinga per la già promossa Valsanterno, che passa per il risultato di 3-1 sugli ospiti del Casumaro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
Leggi anche: Promozione. Doppietta di Lodi fa volare il Casumaro. A Castenaso sono tre punti per la zona playoff
Leggi anche: Due gol di vantaggio non bastano: il Monza esce con le ossa rotte dal testa-coda con lo Spezia
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Serie A Silver: dalla Sicilia passano i destini della seconda promozione in Gold; Promozione Trento. L'Athesis disputa una gara generosa contro la capolista; Promozione: il Lesmo viene fermato dalla ColicoDerviese e Manara capolista; Promozione, girone A: Terralba a novanta minuti dall’Eccellenza.
Lucera Calcio, la capolista Soccer Trani non concede nullaIl Soccer Trani, corazzata che ha, da tempo, vinto il girone A della Promozione pugliese, non lascia niente agli avversari e supera anche il Lucera ... lucerabynight.it
Promozione, pari tra Akragas e Priolo: adesso testa alla Coppa e ai play offLa stagione dei biancazzurri si sposta su altri obiettivi. Si comincia dalla gara di ritorno di Coppa Italia ancora contro il Priolo. L’Akragas avrà a disposizione due risultati su tre per conquistare ... grandangoloagrigento.it
IL CARINOLA FESTEGGIA LA PROMOZIONE ! - facebook.com facebook
26/4/26. Lo Scardovari esulta dopo la promozione della squadra in prima categoria pareggiando oggi sul campo di Ca' Emo per 3-3. x.com