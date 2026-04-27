Promozione La capolista non fa sconti in casa Il Casumaro torna con le ossa rotte

Nella partita tra Valsanterno e Casumaro, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 3-1. La formazione ospite si è presentata senza alcuni giocatori titolari e ha subìto tre gol, con l’unico punto messo a segno nel secondo tempo. Durante la gara, sono stati sostituiti diversi giocatori, tra cui Miserocchi, Capelli e Marashi, mentre la squadra di casa ha schierato in campo i titolari e alcuni giovani.