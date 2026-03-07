Il Monza perde due punti chiave nel match contro lo Spezia, uscendo sconfitto dopo aver mantenuto un vantaggio di due gol. La partita si conclude con una sconfitta che lascia molto da riflettere, nonostante la buona partenza della squadra. La gara si è giocata il 7 marzo 2026 e si è conclusa con una vittoria per lo Spezia, che ha ribaltato il risultato nel secondo tempo.

Monza, 7 marzo 2026 - Il tonfo è di quelli che rischiano di fare male. Anche perché arriva in un modo difficile da comprendere e digerire. Sopra di due gol (Cutrone e Petagna) dopo sedici minuti, il Monza spegne completamente la luce, rimane in dieci uomini per l’espulsione di Carboni e cade all’improvviso 4-2 sul campo dello Spezia penultimo in classifica. Il brutto ko non può certo cancellare quanto di buono fatto nell’ultimo mese e mezzo (sette vittorie e un pari), ma in termini di classifica rischia comunque di lasciare già un segno. Tra poche ore, qualora il Venezia dovesse vincere, i brianzoli perderebbero il primo posto e domani Frosinone e Palermo potrebbero accorciare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Due gol di vantaggio non bastano: il Monza esce con le ossa rotte dal testa-coda con lo Spezia

Monza, c’è il testa-coda con lo Spezia. Bianco ordina: “Vogliamo la Serie A e ora dobbiamo guardare solo in avanti”Monza, 6 marzo 2026 – Il momento, così come capitato tra ottobre e novembre, è di quelli d’oro.

The Bold Champions, le pagelle | L’Inter fa sempre cilecca (5). Napoli da 4: Conte è duplex. E Spalletti (5,5) non si smentisce. L’Italia esce con le ossa rotteUsciamo con le ossa rotte dalla settima e penultima giornata della prima fase di Champions: quattro punti su dodici.

Altri aggiornamenti su Due gol di vantaggio non bastano il....

Temi più discussi: Le grandi rimonte in UEFA Champions League: la Remontada, Liverpool-Barcellona, Paris-Man United, Deportivo-Milan; LA ROMA SPRECA DUE GOL DI VANTAGGIO E SI FA RIMONTARE DALLA JUVE: ALL'OLIMPICO FINISCE 3-3; Roma - Juventus 3-3: il commento di Mario Corsi | Juve in affanno. Due gol di vantaggio e non vinci.; Atalanta, mai rimontati 2 gol in stagione. Ma con il Borussia Dortmund si può fare: servono Scamacca e una bolgia.

Lazio-Atalanta, semifinale di andata di Coppa Italia, il risultato 2-2: biancocelesti in vantaggio due volte e sempre ripresiPrimo tempo molto bloccato anche se caratterizzato da una rete annullata a Krstovic. Nella ripresa gli uomini di Sarri vanno subito in vantaggio con Dele-Bashiru ma vengono ripresi dopo poco da Pasali ... corriere.it

Il Bologna rimonta due gol, pari col Celtic in Europa LeagueBOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna pareggia in casa per 2-2 con il Celtic e vede allontanarsi le possibilità di una qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League. Dopo il doppio ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Per circa due anni avrebbe perseguitato l'ex fidanzata, utilizzando persino un drone per controllarne gli spostamenti. Per questo nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Moggio Udinese hanno eseguito nei confronti di un uomo, di 31 anni, residente in Al - facebook.com facebook

Minacce e atti di bullismo verso i coetanei, due ammonimenti. La misura del questore di Ancona per degli episodi avvenuti a Senigallia #ANSA x.com