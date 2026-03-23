promozione doppietta di lodi fa volare il casumaro a castenaso sono tre punti per la zona playoff

Atl. Castenaso 0 Casumaro 2 ATL. CASTENASO: Lesi, Romagnoli, Anania, Alberti, Garuti, Cocchi (15’ st Grillini), Rubino, Vinjolli, Matta (33’ st D’Errico), Nanetti (35’ st Malaguti), Bolelli (26’ st Cavazzini). A disposizione: Calzolari, Osmani, Sinigaglia, De Brasi, Morelli. All.: Morara. CASUMARO: Saccenti, Pansini (1’ st Bellodi), Vinci, Ceneri, Farina, Correggiari, Barbieri (24’ st D’Elia), Catozzo, Govoni (45’ pt Lodi), Gherlinzoni, Guernelli (10’ st Pressato). A disposizione: Pancaldi, Nuredini, Cavicchi, Cardi, Pascuccio. All.: Rambaldi. Arbitro: Venturi di Modena. Reti: 22’ st Lodi (C), 37’ st Lodi (C). Note: ammoniti: Anania (A). VITTORIA ESTERNA pesante per il Casumaro, che espugna il campo dell’Atletico Castenaso con un netto 2-0 grazie alla doppietta decisiva di Lodi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Il Valdagno spartisce la posta col Forte dei Marmi e conserva il quarto posto in classifica, grazie anche al Novara che ferma in casa il Lodi dopo essere stato in vantaggio fino quasi alla sirena finale. Tra Forte e Valdagno finisce 4-4 un match giocato alla gariba facebook