Oggi alle 15,30 si disputano le partite della penultima giornata del campionato di Promozione. Tra gli incontri in programma, spicca il derby tra la squadra petroniana e quella felsina-bentivoglio. Il Valsetta Lagaro, che riposa, potrebbe perdere la posizione in classifica a favore della Centese, che si trova a un punto di distanza. Le sfide si svolgono in contemporanea in diverse strutture della regione.

Anche il campionato di Promozione scenderà in campo oggi, alle 15,30, per la penultima giornata di stagione regolare. Con la Valsanterno che si è aggiudicata la vittoria finale con ben quattro giornate di anticipo accumulando un vantaggio monstre di 19 punti sulla prima inseguitrice, ora tutti gli occhi sono puntati sulla lotta playoff, che vede impegnate quattro squadre per altrettanti posti liberi. Il Valsetta Lagaro, secondo a quota 53, ma unica formazione del gruppetto a dover ancora riposare, osserverà proprio oggi il turno di stop. La Centese, terza a 52, ma reduce da un solo punto raccolto nelle ultime quattro gare, farà visita alla Dozzese in piena bagarre per non retrocedere mentre il Casumaro, che ha gli stessi punti della Centese, cercherà di uscire indenne dalla trasferta in casa della capolista Valsanterno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Promozione: ore 15,30, c’è il petroniano per il faro. derby felsina-bentivoglio. Il Valsetta Lagaro riposa e rischia il sorpasso a opera della Centese

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