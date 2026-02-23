Promozione Valsetta Lagaro il successo sul Masi vale l’aggancio alla Centese

Valsetta Lagaro ha conquistato una vittoria decisiva contro il Masi, spinta dalla voglia di mantenere il primato in campionato. La sua prestazione ha portato la squadra all’aggancio con la Centese, rafforzando la posizione in classifica. La partita si è decisa grazie a un gol nel secondo tempo, che ha sorpreso gli avversari e dato nuova linfa alla squadra. La squadra si prepara ora alla prossima sfida con grande entusiasmo.

Continua, praticamente senza sosta, la marcia trionfale della Valsanterno in vetta alla classifica del girone C di Promozione. Grazie al successo per 2-0 in casa della Dozzese, il team valligiano ha incrementato ulteriormente il gap già di per sé importante sulle prime inseguitrici e, quando all’appello mancano ancora nove giornate, la festa per la promozione in Eccellenza è ormai pronta a partire. Restando nelle parti alte della classifica, la seconda forza del campionato Centese ha osservato un turno di riposo mentre il Valsetta Lagaro, reduce da un momento di estrema difficoltà dal punto di vista dei risultati, ha battuto 2-1 il Masi Torello e, pur avendo una partita in più, ha agganciato la Centese al secondo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Promozione. Centese in rimonta su un bel Masi. Un secondo posto che vale tantoIn un incontro equilibrato, la Centese ottiene una vittoria importante contro il Masi-Voghiera, rimontando dallo svantaggio iniziale.

Promozione: Centese in trasferta sul campo del Granamica, riposa il Gallo. X Martiri in casa della capolista, il Casumaro sbanca MasiOggi in Promozione si disputano due incontri: la Centese affronta in trasferta il Granamica, mentre l’X Martiri gioca in casa contro la capolista.

Promozione. Il Masi Torello spreca dal dischetto. Sconfitta sfortunata con il ValsettaLa formazione di Ferrari reagisce allo svantaggio e lotta fino al novantesimo. Peccato per l’errore di Maistrello. msn.com

PROMOZIONE: ieri l’msp ha espugnato 3-1 il campo della virtus castelfranco. Il Valsetta cerca la scossa contro il Masi, il Faro attende il CasumaroSi è aperta con l’anticipo tra Virtus Castelfranco ed Msp l’ottava giornata di ritorno del campionato di Promozione. A ... ilrestodelcarlino.it

La Prima Squadra strappa un pareggio su un campo complicato come quello del Valsetta Lagaro. La rete del solito Di Marcello e la doppietta di Betti ci permettono di portare a casa un punto pesante, costruito con carattere dentro una partita resa dif - facebook.com facebook