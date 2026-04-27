Progetto Martina così gli studenti apprendono la prevenzione oncologica

Nei giorni scorsi, il Lions club di Narni ha promosso il progetto educativo intitolato “Martina”, rivolto agli studenti dell’istituto di istruzione superiore Gandhi di Narni scalo. L’evento si è svolto presso l’auditorium della scuola e ha riguardato attività di sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica rivolte ai giovani. Si tratta di un’iniziativa rivolta a informare gli studenti su temi legati alla salute e alla prevenzione delle malattie.

Nei giorni scorsi il Lions club di Narni ha organizzato il progetto educativo “Martina”. L’incontro ha avuto luogo presso l’auditorium dell’istituto di istruzione superiore Gandhi di Narni scalo. Il progetto, promosso dai Lions italiani, è ormai attivo su tutto il territorio nazionale dall’anno.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Prevenzione oncologica, al via il progetto per gli operatori della polizia di StatoNell’ambito del progetto denominato “Prevenzione e Sicurezza”, rivolto agli operatori della Polizia di Stato impegnati quotidianamente nella... ’Progetto Martina’ tra gli studenti: "Conoscere i rischi per la salute"Anche quest’anno grazie al professor Andrea Sartori, medico chirurgo e socio del Lions Club Copparo, il Lions di Codigoro ha organizzato ancora una... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Prevenire i tumori con scelte consapevoli sin da giovanissimi: il progetto Martina nelle scuole di Lanciano; Così la musica della Resistenza accende il Conservatorio; Ama la Lama: grande partecipazione per l’evento inclusivo nel Parco Naturale di Lama Martina; Martina Franca lancia AdottAmore per favorire le adozioni dal canile comunale. Progetto Martina, studenti a TeatroAlghero, circa duecento studenti al Teatro Civico per il Progetto Martina: prevenzione, consapevolezza e dialogo al centro dell’incontro organizzato dal Lions Club Alghero, con il patrocinio del Comun ... alguer.it San Gimignano e la salute. Parte il ‘Progetto Martina’ per gli studenti del liceoVi sono iniziative che, con garbo e lungimiranza, sanno farsi autentico presidio di civiltà. Tra queste si distingue il ‘Progetto Martina’, promosso dal Lions Club San Gimignano Via Francigena e dal ... lanazione.it Da 18 anni entra nelle scuole per parlare ai giovani di tumori e prevenzione: a Chioggia il “Progetto Martina” coinvolge centinaia di studenti, trasformando informazione e consapevolezza in strumenti concreti per la salute. #Chioggia #Prevenzione #Salut - facebook.com facebook Prevenire i tumori con scelte consapevoli sin da giovanissimi: il progetto Martina nelle scuole di Lanciano x.com