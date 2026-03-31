’Progetto Martina’ tra gli studenti | Conoscere i rischi per la salute

Anche quest’anno, il Lions Club di Codigoro ha organizzato un incontro con gli studenti del Polo Scolastico superiore di Codigoro, dedicato al “Progetto Martina”. L’evento, promosso dal medico chirurgo e socio del Lions, ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti per discutere sui rischi per la salute legati a specifici comportamenti e abitudini. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani su questi temi.

Anche quest’anno grazie al professor Andrea Sartori, medico chirurgo e socio del Lions Club Copparo, il Lions di Codigoro ha organizzato ancora una volta l’interessante meeting con gli studenti del Polo Scolastico superiore di Codigoro, per parlare del " progetto Martina ". Si tratta di un service pluriennale e multidistrettuale che si occupa della della " Lotta ai tumori con la cultura ", in particolare avvicinando il mondo giovanile, al fine di informare i singoli individui ad operare scelte consapevoli, in grado di ridurre il proprio rischio di contrarre un tumore o di non diagnosticare precocemente la sua presenza. All’incontro hanno preso parte circa 150 studenti di sette quarte classi del Polo Scolastico superiore, che hanno seguito con grande interesse quanto declinato dal professor Sartori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Progetto Martina’ tra gli studenti: "Conoscere i rischi per la salute" Articoli correlati "Conoscere la Borsa", il progetto europeo che porta gli studenti a scuola di educazione finanziariaPiù di mille studenti da tutta Italia hanno partecipato al progetto "Conoscere la Borsa" investendo, virtualmente, un budget di 50 mila euro sulle... Abruzzo, cinema in classe: progetto C.I.A.K. 2.0 per creatività e analisi critica tra gli studenti.Cinema e Scuola: Un Ponte per il Futuro dell’Abruzzo Roseto degli Abruzzi (Teramo) – È partito ufficialmente C. Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento ’Progetto Martina’ tra gli studenti: Conoscere i rischi per la salute; Savona, il Progetto Martina al Liceo Chiabrera-Martini: prevenzione e consapevolezza tra i giovani; Tarquinia, il Lions Club incontra gli studenti del Cardarelli per il Progetto Martina; Tarquinia, il Lions Club porta il Progetto Martina all’Iis Cardarelli. Gioia Tauro, il Progetto Martina porta la cultura della prevenzione tra gli studenti del SeveriEducare i giovani alla prevenzione significa salvare vite. È questo il messaggio che ha guidato l’incontro dedicato al Progetto Martina, promosso dal Lions ... inquietonotizie.it CAMPOBASSO. Prevenzione oncologica, il 'Progetto Martina' fa tappa nelle scuole del capoluogo Guarda il servizio #tumori #prevenzione #campobasso #scuole - facebook.com facebook