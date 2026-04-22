Prevenzione oncologica al via il progetto per gli operatori della polizia di Stato

Nell’ambito del progetto denominato “Prevenzione e Sicurezza”, rivolto agli operatori della Polizia di Stato impegnati quotidianamente nella salvaguardia della sicurezza per la collettività, si è svolto il primo seminario previsto dal protocollo d’intesa siglato a gennaio con l’azienda.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Prevenzione oncologica, un protocollo per incrementare gli screeningL’accordo tra Asl di Lecce, Lilt e Federfarma con l’intento di migliorare la salute della popolazione e aumentare i programmi di profilassi e la...

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'Due percorsi un obiettivo', progetto di prevenzione oncologica di AntPrenderà il via il 30 aprile, per concludersi a fine luglio, il doppio progetto di prevenzione oncologica intitolato Due percorsi un obiettivo: salute e benessere per tutti, ideato dalla delegazione ... ansa.it

Open day screening oncologici Venerdì 24 aprile 2026, dalle ore 9.00 alle 13.00, il Consultorio di Popoli Terme ospita una mattinata dedicata alla prevenzione oncologica, con accesso gratuito ai programmi di screening promossi dalla ASL di Pescara. Qu - facebook.com facebook