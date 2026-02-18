Progetto educativo-formativo Stop al bullismo e al cyberbullismo | Comune di Monteiasi scuola e Arma dei Carabinieri insieme per la legalità e il rispetto
Il progetto “Stop al bullismo e al cyberbullismo” nasce dall’iniziativa del Comune di Monteiasi, che ha coinvolto scuola e Arma dei Carabinieri per promuovere la legalità. La causa principale è il crescente fenomeno di violenza tra ragazzi, spesso alimentato dall’uso smodato dei social media. Durante le attività, gli studenti partecipano a incontri e workshop per riconoscere e contrastare comportamenti aggressivi. La collaborazione mira a sensibilizzare i più giovani e a favorire un ambiente scolastico più sicuro e rispettoso.
Tarantini Time Quotidiano Il bullismo e il cyberbullismo rappresentano oggi una delle sfide sociali più insidiose per le nuove generazioni. Se il bullismo si manifesta attraverso prevaricazioni fisiche o verbali dirette, il cyberbullismo ne amplifica la portata attraverso la rete, rendendo le aggressioni persistenti, virali e spesso difficili da intercettare. La cronaca recente, purtroppo, è densa di episodi tragici che dimostrano come queste dinamiche non siano semplici “ragazzate”, ma veri e propri attacchi alla dignità e alla sicurezza psicofisica dei giovani. Per l’Amministrazione Comunale di Monteiasi, la risposta più incisiva a questo scenario risiede nella prevenzione e nella sensibilizzazione costante. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
