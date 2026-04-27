Il progetto " Domea - Il potere di farsi casa " è stato presentato come caso di eccellenza alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, nell’ambito del percorso formativo dedicato alla vita indipendente, organizzato in collaborazione con Regione Toscana. "Un’occasione di confronto che ha visto dialogare esperienze e modelli provenienti da diversi territori, attorno a una domanda centrale: come costruire sistemi capaci di sostenere concretamente i progetti di vita delle persone?. racconta il consorzio sociale Ipis -. L’invito rappresenta un riconoscimento importante per un’esperienza che, partendo dal territorio dell’ambito di Cinisello, è arrivata a contribuire al confronto nazionale sui temi dell’ autonomia abitativa e del progetto di vita per anziani e disabili ".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Progetto Domea, "un’eccellenza". Anziani e disabili più indipendenti

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