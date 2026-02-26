Marta e Luca sono gli due abitanti del cohousing Domea, che dopo la sperimentazione di Cinisello è sbarcato anche a Cormano. Preparano la cena, si dividono i compiti, si confrontano sui tempi, sulle scelte, sugli spazi. In un contesto che fornisce i supporti necessari affinché anziani e disabili possano costruire giorno dopo giorno la propria autonomia. "Cucinare insieme non è solo preparare da mangiare – spiegano gli operatori del consorzio sociale Ipis –. Significa condividere una decisione, dividersi le responsabilità, conciliare gusti e abitudini con quelle degli altri". Da questi gesti quotidiani prende forma Domea, dove gli spazi sono pensati per rendere la quotidianità più semplice e accessibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Domea, il cohousing sociale. Anziani e persone con disabilità condividono spazi e decisioni

