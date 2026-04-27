Progetti arenati e pochi soldi Nel deserto saudita tramonta l’utopia della città green

La realizzazione della città futuristica nel deserto saudita ha incontrato numerose difficoltà. Progetti già in fase avanzata sono stati sospesi o rallentati a causa di fondi insufficienti. La guerra nel Golfo ha ulteriormente complicato la situazione, mettendo a rischio il completamento dell’ambizioso piano. La città, progettata per essere autosufficiente e sostenibile, aveva già affrontato problemi di finanziamento e di gestione prima di questi eventi.

L’Arabia Saudita rivede i piani del suo progetto simbolo. La decisione di cancellare una serie di contratti edilizi legati a Neom segna infatti un passaggio chiave nella trasformazione del maxi investimento da 500 miliardi di dollari, considerato il pilastro della strategia di modernizzazione del regno. Il ridimensionamento arriva in una fase di crescente instabilità regionale. Le tensioni con l’Iran e l’escalation militare nel Golfo hanno aumentato i rischi per le infrastrutture energetiche e per le rotte commerciali, incidendo sulla fiducia degli investitori. In questo contesto, anche i flussi finanziari internazionali mostrano segnali di rallentamento, mentre le aziende globali iniziano a riconsiderare la propria esposizione nell’area.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Progetti arenati e pochi soldi. Nel deserto saudita tramonta l’utopia della città «green» Notizie correlate Un canale nel deserto per aggirare lo stretto di Hormuz: la strana idea dell’ingegnere saudita è viraleCon la crisi in Medio Oriente che paralizza lo Stretto di Hormuz, snodo vitale per l'economia globale, un ingegnere saudita ha postato su X una... L’oro blu nel deserto, Ksb e la sfida nel Sahara: “Acqua ed emancipazione dove c’era solo deserto”Concorezzo (Monza e Brianza), 23 marzo 2026 – Giornata mondiale dell’acqua e obiettivo Onu centrato da un progetto di ingegneria fra i più importanti... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Nodino, Collestrada e passerella: ecco la lista dei progetti bloccati dal Comune; Quentin Tarantino dice addio al cinema: Voglio vivere e stare con molte donne.