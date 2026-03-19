Un canale nel deserto per aggirare lo stretto di Hormuz | la strana idea dell'ingegnere saudita è virale

Un ingegnere saudita ha condiviso su X un'idea per creare un canale di 800 chilometri nel deserto, con l’obiettivo di aggirare lo Stretto di Hormuz, che al momento è bloccato a causa della crisi in Medio Oriente. La proposta ha rapidamente attirato l’attenzione online, suscitando discussioni tra utenti e professionisti del settore. La sua proposta si inserisce in un contesto di tensioni e interruzioni nelle rotte marittime della regione.

Con la crisi in Medio Oriente che paralizza lo Stretto di Hormuz, snodo vitale per l'economia globale, un ingegnere saudita ha postato su X una proposta per aggirare il blocco con un nuovo canale di 800 km attraverso il deserto. L'idea ha subito scatenato decine di risposte ironiche e prese in giro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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