Procura Usa ' ci saranno ulteriori capi d' accusa per Allen'

La procura negli Stati Uniti ha annunciato che verranno presentati ulteriori capi d'accusa contro Cole Tomas Allen, l'uomo accusato di aver tentato di uccidere il presidente Donald Trump durante una cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca. Allen è già formalmente incriminato per il tentativo di assassinio e altre accuse correlate. La vicenda si sta sviluppando con nuove accuse previste nel corso delle indagini.

A carico di Cole Tomas Allen, l'attentatore della cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca di sabato formalmente incriminato per aver tentato tra l'altro di assassinare il presidente Donald Trump, saranno formulati ulteriori capi d'accusa. E' quanto ha preannunciato la procuratrice distrettuale di Washington, Janine Pirro, nel corso di una conferenza stampa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Procura Usa, 'ci saranno ulteriori capi d'accusa per Allen' Jeannette Mac Donald, la première dompteuse de lions Notizie correlate Protesta a Palermo dei lavoratori Ast, Genovese sotto accusa: a Messina non ci saranno tagliHanno portato una bara simbolo della morte dell'azeinda, i manifestanti hanno esposto uno striscione con scritto. Leggi anche: Trump, nuovo attacco all’Italia: “Gli Usa per voi non ci saranno” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Chiusa l'indagine su Powell: si sblocca la nomina di Warsh alla guida della Fed; Usa, archiviata l’indagine sul presidente della Fed Jerome Powell; Procura Usa: stop indagini su Powell; Procura di Pavia pronta a chiedere la revisione del processo Stasi. Procura Usa, 'ci saranno ulteriori capi d'accusa per Allen'A carico di Cole Tomas Allen, l'attentatore della cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca di sabato formalmente incriminato per aver tentato tra l'altro di assassinare il presidente Donald T ... ansa.it Usa: procura Washington, ci saranno altre accuse contro AllenUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Il procuratore generale USA: "Il sistema ha funzionato." È la lettura più efficace per non capire quello che è successo al Washington Hilton. La mia è un'analisi che parte da un punto diverso. La stessa lacuna amministrativa del 6 gennaio 2021 si è ripresentata x.com La Voce. . ESPLOSIONE AL TRIBUNALE DI IVREA: “SEGNALE GRAVISSIMO” Dopo il boato della notte, arriva l’allarme istituzionale. La procuratrice generale Lucia Musti non usa mezzi termini: “Un atto gravissimo” “Strutture totalmente inadeguate” “ - facebook.com facebook