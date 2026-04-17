Trump nuovo attacco all’Italia | Gli Usa per voi non ci saranno

Da periodicodaily.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un messaggio pubblicato sul social Truth, un ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l'Italia non è stata presente per gli Stati Uniti e che di conseguenza gli Stati Uniti non saranno presenti per l’Italia. La frase, breve e diretta, ha attirato l’attenzione sui social network e ha suscitato diverse reazioni tra gli utenti. La comunicazione ha avuto luogo in un momento di tensione tra i due Paesi, senza ulteriori dettagli o spiegazioni ufficiali.

(Adnkronos) – "L'Italia non c'era per noi, noi non ci saremo per loro". Donald Trump si scaglia contro l'Italia con un laconico messaggio sul social Truth. Il presidente degli Stati Uniti torna ad attaccare dopo le critiche mosse negli ultimi giorni alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nel post ("Italy wasn’t there for us, we.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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