Trump nuovo attacco all’Italia | Gli Usa per voi non ci saranno

In un messaggio pubblicato sul social Truth, un ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l'Italia non è stata presente per gli Stati Uniti e che di conseguenza gli Stati Uniti non saranno presenti per l’Italia. La frase, breve e diretta, ha attirato l’attenzione sui social network e ha suscitato diverse reazioni tra gli utenti. La comunicazione ha avuto luogo in un momento di tensione tra i due Paesi, senza ulteriori dettagli o spiegazioni ufficiali.

(Adnkronos) – "L'Italia non c'era per noi, noi non ci saremo per loro". Donald Trump si scaglia contro l'Italia con un laconico messaggio sul social Truth. Il presidente degli Stati Uniti torna ad attaccare dopo le critiche mosse negli ultimi giorni alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nel post ("Italy wasn’t there for us, we.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Nuovo attacco di Trump all'Europa e a Zelensky Notizie correlate Trump rompe con la Spagna che non ha aiutato gli Usa nell'attacco all'Iran, "ci hanno negato le basi"Scatta la ripicca di Trump contro la Spagna per il rifiuto al sostegno nella guerra in Iran. America’s Cup, ci saranno anche gli USA a Napoli: gli avversari di Luna RossaCi sarà anche una squadra statunitense per la Louis Vuitton Cup: chi affronterà Luna Rossa e la corsa verso l’America’s Cup La lunga strada della... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Trump all’Iran: un ultimatum dopo l’altro; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Trump: accordo di cessate il fuoco di due settimane con l’Iran; Trump, nuovo attacco all'Italia: Gli Usa per voi non ci saranno. Ormai Meloni è la nuova nemica di Trump, nuovo attacco del presidente Usa: È stata negativaTrump torna all'attacco di Giorgia Meloni e dei Paesi che non hanno sostenuto la sua operazione militare in Iran. lanotiziagiornale.it Trump attacca Meloni: «Non ha coraggio. La guerra? Quasi finita». Hormuz, gli Usa fermano otto petrolierePer Washington e Iran si avvicina un nuovo round di colloqui, il tycoon: «Stiamo pensando a un altro luogo che non sia il Pakistan» ... unionesarda.it Gli USA monitorano l'Iran: "vi vediamo, state preparando nuovi missili. E nessuna nave ha violato il blocco a Hormuz" - facebook.com facebook condiziona la politica Usa con fiumi di soldi. In prospettiva (futura e ipotetica) se gli Usa smettessero di fare da eterno back up delle guerre di Israele forse i governi di quel Paese la smetterebbero di usare la guerra come unico strumento per cercare 4/5 x.com