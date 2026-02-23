Il rave party di Padula scoperto grazie ai controlli dei carabinieri in Basilicata | ecco i particolari

I controlli dei carabinieri di Viggiano hanno scoperto un rave party a Padula, motivati dall’intensa attività di sorveglianza nella zona. Durante le verifiche, i militari hanno intercettato un gruppo di giovani che si stava dirigendo verso il raduno clandestino, nascosto tra le aree rurali. La presenza di numerosi partecipanti non autorizzati ha portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine, che hanno fermato alcuni veicoli e identificato i presenti.

Nel corso della notte, le pattuglie in servizio hanno rilevato un anomalo afflusso di autovetture, prevalentemente provenienti dalle province di Napoli e Avellino, che percorrevano arterie secondarie nei comuni di Marsico Nuovo e Paterno nel tentativo di eludere i controlli lungo le direttrici principali e raggiungere l’area del salernitano.Compresa tempestivamente la natura del fenomeno, l’Arma di Viggiano ha attivato i colleghi della Compagnia di Sala Consilina per gli interventi di competenza sull’area dell’evento, disponendo contestualmente un rigoroso filtro lungo i confini regionali. L’efficacia dei posti di blocco ha consentito di identificare vari giovani e di procedere a sequestri mirati:A Marsico Nuovo, i Carabinieri della locale Stazione hanno intercettato due napoletani; uno di essi è stato trovato in possesso di ecstasy (5 pasticche), MDMA (8 grammi) e hashish. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Rave party abusivo a Padula: bloccate circa 100 persone, l'intervento delle forze dell'ordineUn rave party abusivo a Padula ha coinvolto circa 100 persone, che stavano organizzando l’evento senza permesso in località Mandranello.

Via vai sospetto nella notte, scoperto dopo le segnalazioni un rave partyNella notte tra il 18 e il 19 gennaio, i residenti di Balbano hanno segnalato un movimento sospetto di persone e veicoli nel quartiere.

