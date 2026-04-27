Dell’Utri e moglie finiscono a processo per i 42 milioni ricevuti da Silvio Berlusconi 

A Milano è iniziato il processo che coinvolge Marcello Dell’Utri e la moglie Miranda Ratti, imputati per aver ricevuto circa 42 milioni di euro da Silvio Berlusconi attraverso otto bonifici. L’ex senatore di Forza Italia e la consorte sono accusati di aver ottenuto questi fondi, ma al momento non sono state avanzate accuse di reato specifico riguardo alle modalità di trasferimento. La vicenda riguarda una serie di transazioni finanziarie rilevate dalle autorità.

Sono stati mandati a processo a Milano, l’ex senatore di Fi, Marcello Dell’Utri, e la moglie Miranda Ratti per la vicenda delle presunte donazioni per circa 42 milioni di euro, in otto bonifici, ricevute da Silvio Berlusconi. A deciderlo è stata oggi la gup Giulia Marozzi. La prima udienza si terrà il prossimo 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale. Su una parte delle donazioni è scattata la prescrizione. Nel marzo 2025 il caso era stato trasferito da Firenze a Milano per competenza territoriale in base a una eccezione sollevata dai difensori Francesco Centonze e Filippo Dinacci. L’inchiesta. Secondo l’inchiesta, tra il 2012 e il 2021, Berlusconi avrebbe versato a Dell’Utri la cifra sotto forma di “donazioni” o prestiti, spesso giustificati come aiuto per spese legali e personali.🔗 Leggi su Open.online

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Marcello Dell'Utri a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi: a giudizio anche la moglie Miranda Ratti - facebook.com facebook

Accolgo con vivo compiacimento e apprezzamento le nomine di @giampicanne e Massimo Dell’Utri a sottosegretari. Si tratta di figure di esperienza e competenza, profondamente legate alla #Sicilia, che sapranno offrire un contributo concreto all’azione del x.com