Mcl Catania | Solidarietà al Santo Padre facciamo nostre le parole dei Vescovi della nostra provincia ecclesiastica

Il Movimento Cristiano Lavoratori della provincia di Catania ha espresso solidarietà al Santo Padre, condividendo le parole dei vescovi locali. La posizione del movimento si basa su valori di fede e responsabilità civile, e fa riferimento alle riflessioni promosse dall’arcivescovo di Catania e dai vescovi di Caltagirone. La comunicazione si inserisce in una cornice di vicinanza e sostegno alle figure religiose e alle loro dichiarazioni pubbliche.

Una posizione chiara, radicata nella fede e nella responsabilità civile. Il Movimento Cristiano Lavoratori della provincia di Catania esprime piena solidarietà al Santo Padre, richiamando con forza le riflessioni dell’arcivescovo di Catania Luigi Renna, e dei vescovi di Caltagirone, mons.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Trump contro Papa Leone, vescovi toscani: “Vicini al Santo Padre, voce insostituibile per la pace”Trump contro Papa Leone, i vescovi toscani con il cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente Cei Conferenza episcopale Toscana esprimono vicinanza... Toto-vescovi e diocesi scomparse. Come cambia la mappa ecclesiastica dell'UmbriaLa fotografia dopo il fallimento degli accorpamenti e la nuova geografia del comando clericale. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: MCL Catania: Solidarietà al Santo Padre, facciamo nostre le parole dei Vescovi della nostra provincia ecclesiastica; Torna la Lotteria Solidale di UNICEF Catania: 200 premi per l’istruzione delle bambine in Guatemala; Rapina all’anziano in corso Italia, arrestato un 23enne a Catania; Un nuovo Provinciale per i Missionari Servi dei Poveri. Migranti: Als Mcl, a Roma, Milano e Catania nascono i Punti Migrants per l’inserimento lavorativo e contro il caporalatoNascono i Punti Migrants a Roma, Milano e Catania grazie all’Associazione Lavoratori Stranieri (ALS) di Mcl, in collaborazione con il Consorzio Umana Solidarietà e la cooperativa san Francesco. Gli ... agensir.it TORNA LA LOTTERIA SOLIDALE UNICEF CATANIA: 200 PREMI PER L’ISTRUZIONE DELLE BAMBINE IN GUATEMALA CATANIA, Al via la dodicesima lotteria solidale promossa dal Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF, quest’anno dedicata alla ca facebook