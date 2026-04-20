Marecchia Dream Fest 2026 | il concertone del Primo Maggio diventa Woodstock formato famiglia

Lunedì 20 aprile è stata annunciata la settima edizione del Marecchia Dream Fest, evento musicale che si svolgerà a Rimini. La manifestazione, realizzata con la collaborazione del Comune locale e di VolontaRomagna, porta sul palco artisti e pubblico di diverse età. La rassegna si propone di offrire un’esperienza musicale di grande richiamo, trasformando il tradizionale Concertone del Primo Maggio in un evento di maggiore coinvolgimento per le famiglie.

Il cuore di Rimini anche quest'anno batte forte. È stata presentata questa mattina, lunedì 20 aprile, la settima edizione del Marecchia Dream Fest, l'evento – in collaborazione con Comune di Rimini e VolontaRomagna - che ha trasformato il Concertone del Primo Maggio in una Woodstock formato.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Marecchia Dream Fest al ponte di Tiberio: concertone del 1° Maggio, tanti ospiti live e food truckDal 30 al 3 maggio, il Marecchia Dream Fest torna all'ombra del ponte di Tiberio con world music, rock e set di elettronica. Leggi anche: Concertone del Primo Maggio 2026, i big confermati: da Cocciante ai Litfiba Contenuti di approfondimento Dal 30 aprile al 3 maggio torna a Rimini il Marecchia Dream FestTorna a Rimini dal 30 aprile al 3 maggio il Marecchia Dream Fest con la sua settima edizione. Nell’invaso del ponte di Tiberio, quattro giorni di spettacoli in cui la musica e il cibo si fondono per d ... newsrimini.it Marecchia Dream Fest: a Rimini una Woodstock formato famigliaPresentata la settima edizione del Marecchia Dream Fest, l'evento – in collaborazione con Comune di Rimini e VolontaRomagna - che ha trasformato il Concertone ... chiamamicitta.it