Primo Maggio in Jazz al Teatro Rosmini di Borgomanero con il Calvi Allara Roffino Trio
Il Primo Maggio al Teatro Rosmini di Borgomanero si svolgerà con un concerto di jazz alle ore 20,45. Sul palco si esibirà il Calvi Allara Roffino Trio, un trio musicale che unisce elementi di swing con sonorità più moderne. L'evento prevede l'esecuzione di brani dal vivo in un’atmosfera informale e coinvolgente, riservando agli spettatori un’esperienza musicale incentrata sulle sonorità jazz.
Primo maggio in Jazz al Teatro Rosmini di Borgomanero. Sul palco, dalle 20,45, un trio d'eccezione che fonde i colori classici dello swing con sonorità contemporanee: il Calvi Allara Roffino Trio.Davide Calvi (pianoforte), Giorgio Allara (contrabbasso), Luca Roffino (batteria) intrecciano anni di.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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