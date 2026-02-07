Bagnoli lavoro e rigenerazione | priorità a residenti in assunzioni per bonifiche sito

A Bagnoli, si lavora per riqualificare il sito e creare più posti di lavoro per i residenti. Il 13 febbraio, a Palazzo di Governo, si è firmata una dichiarazione d’intenti che prevede di assumere principalmente persone del territorio per le bonifiche e i lavori di rigenerazione di Bagnoli-Coroglio. L’obiettivo è mettere al primo posto le esigenze dei residenti, coinvolgendoli direttamente nei progetti di riqualificazione.

Il 13 febbraio a Palazzo di Governo la firma della dichiarazione d'intenti per l'inserimento della forza lavoro territorialmente svantaggiata nelle attività di bonifica e rigenerazione di Bagnoli-Coroglio. L'accordo coinvolge istituzioni, imprese e territorio. Il futuro di Bagnoli passa anche dal lavoro dei suoi residenti. Giovedì 13 febbraio, alle ore 16:30, presso il Palazzo di Governo, sarà sottoscritta la dichiarazione d'intenti finalizzata all'immissione della forza lavoro territorialmente svantaggiata nelle commesse legate alle attività di bonifica e rigenerazione dell'area di Bagnoli-Coroglio.

