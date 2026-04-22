Al No Mafia Memorial si ricorda Serafino Petta il testimone della strage di Portella

Al No Mafia Memorial si terranno due eventi dedicati a Serafino Petta, testimone della strage di Portella della Ginestra avvenuta molti anni fa. Le iniziative, intitolate “A testa alta”, si svolgeranno rispettivamente domani e il 26 aprile, in ricordo della sua testimonianza e della sua scomparsa avvenuta il 30 gennaio scorso. L’obiettivo è mantenere viva la memoria di Petta e dell’attentato che coinvolse il paese in passato.

“A testa alta”: con questo titolo domani e il 26 aprile si terranno due iniziative in memoria di Serafino Petta, testimone della strage politico-mafiosa di Portella della Ginestra, scomparso il 30 gennaio scorso. Aveva 16 anni quando vide la banda di Salvatore Giuliano sparare contro la folla di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Morto Serafino Petta, l’ultimo testimone della strage di Portella della Ginestra. Fino all’ultimo la richiesta di verità e giustiziaAveva 16 anni quando vide i fucili della banda criminale di Salvatore Giuliano sparare contro la folla di contadini riuniti per celebrare la festa... Leggi anche: E' morto Serafino Petta, uno degli ultimi sopravvissuti alla strage di Portella della Ginestra Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: La memoria di Panunzio 'calpestata', lo sfogo della nuora Giovanna: Foggia merita le nostre scelte?; Foggia merita davvero il sacrificio di Panunzio?: la lettera della famiglia scuote la città. Le stragi del ‘93 nel percorso multimediale del No Mafia MemorialÈ un susseguirsi di suoni, colori, immagini ad accompagnare colui che decide di visitare la mostra su quanto accadde nel ’93 nel nostro Paese, a opera di Cosa Nostra. Un'installazione che colpisce al ... vita.it