Festa della Liberazione a Galeata | studenti in corteo e pergamene alla memoria per non dimenticare

A Galeata, il Comune e l’Anpi hanno organizzato le celebrazioni per l’anniversario della Liberazione nazionale. Durante la giornata, studenti hanno partecipato a un corteo e sono state consegnate pergamene in memoria dei fatti storici. L’evento si è svolto sabato con l’obiettivo di ricordare gli avvenimenti legati alla fine dell’occupazione e della dittatura. La commemorazione ha coinvolto diverse persone della comunità locale.

Il Comune di Galeata, in collaborazione con l’Anpi, ha organizzato, per sabato le commemorazioni ufficiali in occasione dell’anniversario della Liberazione nazionale. La giornata si aprirà alle 10 a San Zeno, al Monumento ai Caduti, con la deposizione di una corona in onore di quanti hanno.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Festa della Liberazione, corteo della pace di Sinistra e studentiTempo di lettura: 2 minutiIl 25 Aprile torniamo a riempire le strade di Avellino in occasione dell’anniversario della Liberazione dell’Italia... Festa della Liberazione: corteo, targa e testimonianze sulle lotte partigianeIn occasione della Festa Nazionale della Liberazione, l’Anpi - Associazione Nazionale Partigiani Italiani, con il patrocinio del Comune di Cesa,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Festa della Liberazione; Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma il 25 aprile a Roma. Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprileIl 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con l ... ansa.it 25 aprile, domani Festa della Liberazione con manifestazione dedicata a Biagio GiordanoL’iniziativa è organizzata dall’Auser di Monreale con il patrocinio del Comune MONREALE, 24 aprile – Anche quest'anno la città di Monreale si prepara a on ... monrealenews.it Festa della Liberazione a Marignana: il programma di oggi e domani 25 aprile - facebook.com facebook