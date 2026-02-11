Carnevale di Manfredonia 2026 | un sogno di colori sul mare del Gargano

Il Carnevale di Manfredonia sta per tornare. Dal 15 al 21 febbraio, questa festa colorata trasforma il mare del Gargano in un palcoscenico di carri allegorici, maschere e musica. Le strade della città si riempiranno di gente pronta a vivere giorni di festa, tra sfilate e spettacoli che promettono di coinvolgere grandi e piccoli. La tradizione si rinnova anche quest’anno, con l’obiettivo di portare allegria e spensieratezza in una delle più attese manifestazioni della regione.

Il Carnevale di Manfredonia si prepara a illuminare la Puglia con la sua 72ª edizione, offrendo un programma ricco di eventi, parate e spettacoli che si svolgeranno tra il 15 e il 21 febbraio 2026. La manifestazione, un simbolo del Gargano, attira ogni anno numerosi visitatori grazie alla sua combinazione di tradizione, entusiasmo popolare e spettacolarità. L'evento si conferma come un appuntamento gratuito per la maggior parte delle iniziative, con costi contenuti per l'accesso alle tribune durante le Grandi Parate. Il cuore pulsante del Carnevale di Manfredonia 2026 sarà la Gran Parata, che prenderà il via domenica 15 febbraio alle ore 10:30.

