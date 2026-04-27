Primavera di Roma | Nascita e Rinascita la celebrazione del Natale di Roma

Di recente si è tenuto presso l'Hotel The Hive l'evento intitolato “Primavera di Roma: Nascita e Rinascita”, organizzato dall'Associazione Culturale L'Alba del Terzo Millennio, con a capo Sara Iannone. La manifestazione ha celebrato il Natale di Roma e ha coinvolto diverse persone e partecipanti in attività e incontri legati alla storia e alla cultura della città.

L'evento “Primavera di Roma: Nascita e Rinascita Celebrazione del Natale di Roma“ si è svolto nei giorni scorsi presso l'Hotel The Hive, promosso dall'Associazione Culturale L'Alba del Terzo Millennio, presieduta da Sara Iannone. Ad aprire la manifestazione è stata la lectio magistralis dello storico professor Vittorio Maria De Bonis, che ha ripercorso il ruolo centrale dell'antica Roma nella costruzione della civiltà europea. Nel suo intervento, il docente ha sottolineato la capacità dell'Impero Romano di distinguersi per organizzazione giuridica, amministrativa e visione politica, richiamando anche il celebre passo virgiliano Parcere subiectis, debellare superbos, simbolo di un modello fondato su equilibrio tra autorevolezza e umanità.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Primavera di Roma: Nascita e Rinascita", la celebrazione del Natale di Roma N7 Cosa Significa il Natale Doni e Saturnalia: Origini Pagane del Natale Notizie correlate A Roma la XIV edizione del premio Caravella Natale di Roma 2026 (Hotel Universo, ore 17,30)Domani 21 aprile si svolgerà a Roma la XIV edizione del Premio Caravella Tricolore – Natale di Roma. Natale di Roma a Roma World: un’esperienza tra storia e leggendaCosa: Celebrazioni per il 2779° Natale di Roma con rievocazioni e attività immersive. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: U20 | Roma-Juventus | La partita; Primavera 1, Lazio-Roma: cronaca live, formazioni e tabellino; Scheda squadra Roma U20; Leone non basta, Arena rialza la Roma su rigore: pari per la Juve Primavera. Primavera di Roma: Nascita e Rinascita, la celebrazione del Natale di RomaL’evento Primavera di Roma: Nascita e Rinascita Celebrazione del Natale di Roma si è svolto nei giorni scorsi presso ... iltempo.it Buongiorno e buona domenica da Roma. Bellissime giornate di primavera ci accompagnano in questi giorni. Area archeologica del Teatro di Marcello. Grazie per la foto a Fabiana Ciarlantini Dal nostro gruppo "alla scoperta di Roma: - facebook.com facebook