Primavera di Roma | Nascita e Rinascita la celebrazione del Natale di Roma

Da iltempo.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Di recente si è tenuto presso l'Hotel The Hive l'evento intitolato “Primavera di Roma: Nascita e Rinascita”, organizzato dall'Associazione Culturale L'Alba del Terzo Millennio, con a capo Sara Iannone. La manifestazione ha celebrato il Natale di Roma e ha coinvolto diverse persone e partecipanti in attività e incontri legati alla storia e alla cultura della città.

L'evento  “Primavera di Roma: Nascita e Rinascita Celebrazione del Natale di Roma“ si è svolto nei giorni scorsi presso l'Hotel The Hive, promosso dall'Associazione Culturale L'Alba del Terzo Millennio, presieduta da Sara Iannone. Ad aprire la manifestazione è stata la lectio magistralis dello storico professor Vittorio Maria De Bonis, che ha ripercorso il ruolo centrale dell'antica Roma nella costruzione della civiltà europea. Nel suo intervento, il docente ha sottolineato la capacità dell'Impero Romano di distinguersi per organizzazione giuridica, amministrativa e visione politica, richiamando anche il celebre passo virgiliano Parcere subiectis, debellare superbos, simbolo di un modello fondato su equilibrio tra autorevolezza e umanità.🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - "Primavera di Roma: Nascita e Rinascita", la celebrazione del Natale di Roma

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