A Roma la XIV edizione del premio Caravella Natale di Roma 2026 Hotel Universo ore 17,30

Domani a Roma si terrà la XIV edizione del Premio Caravella Tricolore – Natale di Roma, prevista alle 17 presso l’Hotel Universo. L’evento coinvolge diverse personalità e si svolgerà nel pomeriggio, con una cerimonia pubblica dedicata alle celebrazioni del Natale di Roma. Saranno presenti invitati e rappresentanti di istituzioni, che parteciperanno alla manifestazione.

Domani 21 aprile si svolgerà a Roma la XIV edizione del Premio Caravella Tricolore – Natale di Roma. L’evento è previsto per le 17.30 all’Hotel Universo, in via Principe Amedeo a Roma, nei pressi della Stazione Termini. Come ogni anno il riconoscimento, organizzato da Domenico Gramazio, verrà conferito a personalità che si sono messe in luce in variegati ambiti professionali – dalla cultura al sociale – coniugando valori, tradizione, modernità. Tante le specificità e i settori coinvolti in un’edizione che vede una quarantina di premiati: giornalismo, letteratura, politica, arte e scienza, saggistica. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - A Roma la XIV edizione del premio Caravella Natale di Roma 2026 (Hotel Universo, ore 17,30) Notizie correlate Premio Caravella Tricolore, la presentazione della XIV edizioneSi svolgerà martedì 21 aprile la XIV edizione del Premio Caravella Tricolore - Natale di Roma. Traffico Roma del 17-02-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati traffico in coda per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Casilina e Prenestina intenso il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Premio Caravella Tricolore, la presentazione della XIV edizione; XIV Premio Caravella Tricolore, svelati i 44 premiati: il 21 aprile a Roma la kermesse della cultura di destra; Premio Caravella Tricolore, ecco i nomi dei vincitori | Libero Quotidiano.it; Premio Caravella Tricolore la presentazione della XIV edizione. XIV Premio Caravella Tricolore, svelati i 44 premiati: il 21 aprile a Roma la kermesse della cultura di destraAll’Hotel Universo l’edizione 2026 del riconoscimento legato al Natale di Roma. In apertura anche il sostegno al Papa per la pace e a Meloni sugli interessi italiani ... ilgiornale.it Natale di Roma 2026: rievocazioni, visite e musica per un weekend che celebra la CapitaleTutti gli appuntamenti in programma il 21 aprile (e nei giorni precedenti), per festeggiare il 2779esimo compleanno della Città Eterna ... romatoday.it Con grande emozione e orgoglio partecipo alla XIV edizione del Premio Caravella Tricolore – Natale di Roma. Un riconoscimento prestigioso, profondamente legato ai valori e alla storia di Roma, che avrò l’onore di ricevere. Grazie di cuore per questo import - facebook.com facebook