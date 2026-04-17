Natale di Roma a Roma World | un’esperienza tra storia e leggenda

A Roma, dal 18 al 21 aprile, si svolgono le celebrazioni per il 2779° Natale di Roma presso il parco tematico Roma World, situato in Via di Castel Romano. L’evento include rievocazioni storiche e attività immersive rivolte ai visitatori, che possono immergersi in atmosfere antiche e leggende legate alla fondazione della città. La manifestazione rappresenta un momento di festa e di scoperta per turisti e residenti.

Cosa: Celebrazioni per il 2779° Natale di Roma con rievocazioni e attività immersive.. Dove e Quando: Roma World (Via di Castel Romano); dal 18 al 21 aprile.. Perché: Un’opportunità unica per vivere come un antico romano tra gladiatori, falconieri e accampamenti legionari.. Il Natale di Roma non è soltanto una ricorrenza sul calendario, ma il battito primordiale di una civiltà che ha plasmato il mondo intero. In occasione del suo 2779esimo compleanno, la Capitale trova in Roma World il suo palcoscenico più autentico e coinvolgente. Il Parco tematico dell’antica Roma, situato a pochi passi dai set cinematografici di Cinecittà World, ha riaperto le sue porte per offrire ai visitatori non una semplice visita guidata, ma un vero e proprio salto quantico nel tempo.🔗 Leggi su Ezrome.it

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