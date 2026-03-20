Il WWF e Humana hanno annunciato un progetto per piantare nuovi alberi al Lago di Campolattaro. L'iniziativa, intitolata

L’evento vedrà, sabato 21, il coinvolgimento degli alunni della classe Terza media dell’IC S@mnium di Fragneto Monforte, 18 ragazzi accompagnati da due insegnanti, che contribuiranno alla messa a dimora delle piante. Domenica 22, poi, saranno i visitatori dell’Oasi a poter contribuire ad ulteriori piantumazioni. La data scelta del 21 marzo coincide con l’International Day of Forests – GIORNATA MONDIALE DELLE FORESTE. Il WWF Italia la ricorda con una campagna lanciata 35 anni fa con lo slogan “ QUEST’ANNO CI SIAMO GIOCATI L’AUSTRIA” e purtroppo in tutti questi anni la superficie deforestata assomma a 26 VOLTE quella dell’Austria! Con l’evento dell’Oasi Lago di Campolattaro salgono a quasi 10. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - WWF e Humana insieme per piantare nuovi alberi al Lago di Campolattaro

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