Al fianco degli alluvionati Anime nel Fango organizza una cena solidale | tra buona cucina cinema e musica

Una serata di solidarietà si svolge questa sera con l’evento organizzato dall’associazione Anime nel Fango, che invita la comunità a partecipare a una cena speciale. L’evento prevede anche proiezioni cinematografiche e musica dal vivo, creando un’atmosfera di condivisione e speranza. L’obiettivo è sostenere gli alluvionati attraverso momenti di convivialità e intrattenimento.

Una serata all’insegna della solidarietà, dell’allegria e della voglia di stare insieme facendo del bene. È questo lo spirito che accompagnerà l’appuntamento organizzato dall'associazione Anime nel fango in programma martedì 17 marzo al ristorante Da Valdo, in via Isonzo 119, con inizio alle 19.30. L’iniziativa fa parte di una serie di incontri che, pur con caratteristiche diverse, condividono lo stesso denominatore comune: promuovere momenti di convivialità e partecipazione con uno sguardo attento alla solidarietà. Il programma della serata prevede una cena ricca e variegata, con diverse proposte della tradizione. Gli ospiti potranno scegliere tra tre primi piatti (lasagne, tortelli e strozzapreti) e tre secondi (pollo arrosto, scaloppine e salsicce) accompagnati da patate e verdure alla griglia, oltre a bevande e caffè. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Alluvione, continua la missione solidale di Anime nel fango: aiutate centinaia di famiglia

Leggi anche: Addio al cuoco Bartolini. Buona cucina e canzoni: "Grandi tavolate e musica"