Calcio In Prima si delineano le posizioni nella zone alte della classifica e nella corsa salvezza La Carrarese Giovani prova la fuga Mulazzo buona la prima di Chelotti

Nella ventisettesima giornata dei campionati di Prima Categoria si sono delineate le posizioni in classifica, con alcune squadre che cercano di consolidare le proprie posizioni e altre impegnate nella corsa alla salvezza. La Carrarese Giovani tenta la fuga in testa alla classifica, mentre Mulazzo ha esordito con successo sotto la guida di Chelotti. I campi di gioco, con il loro terreno difficile e il vento proveniente dai rilievi della zona, hanno fatto da sfondo a partite intense e combattute.

Sui campi ruvidi della Prima Categoria, dove la terra pesa sulle scarpe e il vento scende dai crinali della Lunigiana e dall’Alpi Apuane a spettinare le idee, la domenica numero ventisette ha lasciato segni profondi: punti che odorano di fieno buono e altri che sanno di fatica ancora da mietere. È stata una giornata importante nella corsa salvezza e nelle zone alte della classifica quella andata in scena nell’ultimo turno di Prima Categoria, con risultati pesanti sia davanti che dietro. Al termine della sconfitta contro la capolista Carrarese Giovani, il tecnico dela Romagnano Battaglia analizza la gara con grande onestà: "Nel primo tempo meritavamo probabilmente di andare sul 2-0 e la partita sarebbe cambiata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio In Prima si delineano le posizioni nella zone alte della classifica e nella corsa salvezza. La Carrarese Giovani prova la fuga . Mulazzo, buona la prima di Chelotti Calcio, In prima categoria il romagnano conquista tre punti d’oro in ottiCa salvezza. La Carrarese Giovani di Moriani si lancia all’inseguimento della capolista Atletico LuccaLa Carrarese Giovani ha conquistato una vittoria significativa imponendosi per 2 a 0 contro il Piazza e da domenica sera insegue la capofila Atletico... Calcio: in Prima Categoria rallenta la corsa la Carrarese Giovani. Romagnano rigenerato dalla ’cura’ BattagliaLa venticinquesima domenica del campionato di Prima Categoria ha evidenziato il rallentamento alla produzione-punti della capofila Carrarese Giovani... Lunigol . . Colpo d’esperienza per il finale di stagione: arriva Yuri Papi. L’attaccante torna in campo dopo lo stop seguito all’esperienza con la Carrarese Giovani come allenatore in seconda: «Avevo bisogno di respirare di nuovo lo spogliatoio e ritrovare seren - facebook.com facebook