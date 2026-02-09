Prima categoria Lerici al 3° posto a spese del Riccò

Il Lerici mantiene il passo e si spinge al terzo posto, superando il Riccò. La squadra di Lerici ha conquistato punti importanti e ora punta a migliorare ulteriormente la posizione in classifica. La partita si è conclusa con una vittoria che dà morale e fiducia in vista delle prossime sfide.

Il Lerici continua la sua rincorsa alle posizioni di vertice della classifica del girone D di prima categoria. Infatti nella diciottesima giornata i ragazzi di Andrea Gatti battendo per 1-0 al Falconara il Riccò Le Rondini salgono al terzo posto scavalcando di due punti lo Spezia Popolare. Decide al 6' un gol di testa di Monticone su cross di Sturlese. Calcio Popolare Spezia e Riomaior perdono due importanti sfide in chiave play-off rispettivamente con il Casarza Ligure che si impone 2-1 e con lo Sporting Aurora che vince 1-0. Casarzesi lanciati da una doppietta, al 25' e al 58', di Foppiano e spezzini che riescono soltanto al 92' a segnare con Terribile.

