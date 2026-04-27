PRIMA CATEGORIA D Il Polinago festeggia il salto Il 2-1 all’Atletico vale la matematica

Il Polinago ha ottenuto una vittoria fondamentale contro l’Atletico SPM, battendolo per 2-1 e assicurandosi la promozione in prima categoria. La partita si è conclusa con i gol di Brambilla e Bonvicini, mentre per gli avversari ha segnato un solo gol. La formazione di casa ha schierato diversi giocatori, tra cui Quattrini, Sernesi e Bellei, con alcune sostituzioni avvenute nel corso del secondo tempo.