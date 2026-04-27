PRIMA CATEGORIA D Il Polinago festeggia il salto Il 2-1 all’Atletico vale la matematica
Il Polinago ha ottenuto una vittoria fondamentale contro l’Atletico SPM, battendolo per 2-1 e assicurandosi la promozione in prima categoria. La partita si è conclusa con i gol di Brambilla e Bonvicini, mentre per gli avversari ha segnato un solo gol. La formazione di casa ha schierato diversi giocatori, tra cui Quattrini, Sernesi e Bellei, con alcune sostituzioni avvenute nel corso del secondo tempo.
polinago 2 atletico spm 1 POLINAGO: Brambilla, Quattrini, Sernesi, Bellei, Malverti, Meglioli, Turrini, Altariva (66’ Selvallegra), Ferrari (62’ Giannini), Bonvicini (64’ Rosi), Bortolani (77’ Pasini). A disp: Giuliani, Piacentini, Ori, Puglia, Rosi, Facchini. All. Grotti. ATLETICO SPM: Costa, De Masi (82’ Morandi), Di Renzo, Minozzi, Vanzini, Stanzani, Turci, Caiumi, Malagoli (72’ Gaudino), Richeldi, Bonesi (78’ Atta Osei). A disp: Moretti, Cavallieri, Alberico, Primavera, Baretti. All. Minozzi. Arbitro: Bononi di Modena Reti: 22’ Turrini, 58’ Bonesi, 61’ Ferrari Note: ammoniti Altariva, Bonvicini Dopo 3 anni di attesa dalla retrocessione...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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