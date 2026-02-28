Prima categoria sette anticipi La Falco non si fida dell’Avis Atletico Mondolfo cerca il riscatto

Oggi si disputano sette anticipi nella Prima categoria, girone A, con partite in programma alle ore 15 per la settima giornata del girone di ritorno. La squadra Falco manifesta diffidenza nei confronti dell’Avis, mentre l’Atletico Mondolfo cerca di riscattarsi dopo le ultime sfide. Le gare si svolgono in diverse località e coinvolgono vari club del campionato.

Oggi nel menu della Prima categoria (girone A) ci sono sette anticipi. Si gioca (alle ore 15) per la settima giornata del girone di ritorno. Falco Acqualagna-Avis Sassocorvaro. La capolista ospita un avversario tosto. "Affrontiamo un’ottima squadra che sta disputando un buon campionato – osserva alla viglia del match l’allenatore della Falco Emiliano Cappelli – e sul fronte offensivo ha delle ottime individualità. Penso che dovremo fare una partita con la massima attenzione per cercare di incamerare l’intera posta. Abbiamo assente Cencioni ed è in forse Di Muccio, per il resto ci dovrebbero essere tutti". All’andata fini in parità: 1 a 1. Arbitra Mattia Rosa di Ascoli Piceno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

