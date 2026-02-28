Previsioni meteo per Avellino – 28 febbraio 2026

Il 28 febbraio 2026 ad Avellino si prevede una giornata con nubi basse e banchi di nebbia che copriranno la città al mattino. Nel corso del pomeriggio, le nuvole si diraderanno e lasceranno spazio a schiarite, portando cieli poco nuvolosi. La temperatura prevista sarà stabile e senza particolari variazioni durante l’intera giornata.

In serata è previsto un nuovo aumento della nuvolosità, ma non si attendono precipitazioni.