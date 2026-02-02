A Salerno torna la kermesse delle Domeniche della Salute, con appuntamenti gratuiti dedicati alla prevenzione. Organizzata con il supporto del Comune e il coinvolgimento di Rotary e Rotaract Club Salerno Duomo, l’iniziativa si svolgerà in 20 parrocchie della città. Un’occasione per i cittadini di fare controlli e prendersi cura della propria salute senza costi.

Torna a Salerno, con il pieno supporto del Comune e il coinvolgimento attivo del Rotary Club Salerno Duomo e del Rotaract Club Salerno Duomo, la kermesse delle Domeniche della Salute. L’iniziativa, già apprezzata nella scorsa edizione, riparte il primo febbraio con una prima tappa presso la parrocchia San Demetrio Martire. L’obiettivo è chiaro: portare la prevenzione sanitaria direttamente nei quartieri, in luoghi di aggregazione e vicinanza, rendendola accessibile a tutti senza alcun costo. Gli screening specializzati, gratuiti e aperti a chiunque voglia partecipare, si svolgeranno in 20 parrocchie della città, con un calendario fitto che prevede visite itineranti in diverse zone del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Appuntamenti gratuiti di prevenzione in 20 parrocchie salernitane: torna la kermesse della salute per tutti

Tornano le Domeniche della Salute a Salerno.

Il 3 febbraio, in piazza Verdi a Palermo, si svolgerà la campagna "Prevenzione è Salute".

