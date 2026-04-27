Pressioni e minacce sul sindaco per l' appalto da 2,5 milioni | arrestato imprenditore

Un imprenditore è stato arrestato con l’accusa di aver esercitato pressioni e minacce sul sindaco di un comune del casertano per ottenere l’aggiudicazione di un appalto pubblico del valore di 2,5 milioni di euro. Secondo le indagini, avrebbe richiesto 40mila euro per lavori che non sono stati mai realizzati. L’operazione è stata condotta dai carabinieri e riguarda un caso di tentativo di corruzione e frode nelle procedure di gara.

Avrebbe fatto pressioni sul sindaco di Presenzano per ottenere l'aggiudicazione di appalti pubblici e il pagamento di 40mila euro per lavori di fatto mai eseguiti. Per questo un imprenditore di Mignano Monte Lungo, il 34enne Mirko Romanelli, è stato arrestato dai militari della Guardia di Finanza.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Presenzano, stalking al sindaco per farsi affidare l’appalto da 2.5 milioni, arrestato imprenditoreAi domiciliari (poi revocati) l'imprenditore Mirko Romanelli: avrebbe perseguitato il sindaco di Presenzano, Andrea Maccarelli, per costringerlo ad... Leggi anche: Strade provinciali danneggiate da frane e smottamenti: appalto da quasi 2 milioni per la zona est Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Journalists Matter: prevenire gli attacchi contro i giornalisti e difendere la libertà dei media in Europa; Pressioni, minacce e pedinamenti: scatta l’ammonimento per un 37enne; Sotto pressione Contro le minacce ibride, l’Estonia ha un piano di autosufficienza totale per un mese; Angherie, mortificazioni e turni di 15 ore, autotrasportatore si suicida dopo mesi di vessazioni: due imputati. Eurodeputato di Fidesz: Pressioni Ue sul voto in UngheriaBUDAPEST - È in corso una nuova fase di pressione esterna sull'Ungheria. Lo afferma l'eurodeputato ungherese di Fidesz, Csaba Domotor, denunciando iniziative a livello europeo per interferire sul ... ansa.it Estorsione e minacce a un 20enne: finiscono nei guai due ragazzi di LioniAll’apparenza un’opportunità per facili guadagni, dietro le quinte si nascondeva un meccanismo fatto di pressione psicologica e terrore. È così che due giovani di 25 anni, residenti a Lioni e a ... ilmattino.it Il comandante della polizia locale Donato Zacheo punta il dito contro l’ex assessore Pasqualini. In aula parla di forti contrasti sulla gestione del personale e racconta di pressioni subite per rimuovere Vizzi e riportare Fracasso al suo posto: «Non mi ha minacci - facebook.com facebook Inchiesta arbitri: dagli indagati alle pressioni Var e designazioni 'pro-Inter', cosa sappiamo finora x.com