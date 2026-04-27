Presenzano stalking al sindaco per farsi affidare l'appalto da 2.5 milioni arrestato imprenditore
Un imprenditore è stato arrestato con l'accusa di aver perseguitato il sindaco di Presenzano nel tentativo di ottenere in modo illecito un appalto pubblico del valore di 2,5 milioni di euro. Dopo un periodo di detenzione domiciliare, la misura è stata revocata. Le indagini hanno accertato comportamenti persecutori da parte dell'imprenditore nei confronti del primo cittadino, che avrebbero avuto come obiettivo la consegna dell'appalto.
Ai domiciliari (poi revocati) l'imprenditore Mirko Romanelli: avrebbe perseguitato il sindaco di Presenzano, Andrea Maccarelli, per costringerlo ad affidargli illecitamente un appalto pubblico.🔗 Leggi su Fanpage.it
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