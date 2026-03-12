Strade provinciali danneggiate da frane e smottamenti | appalto da quasi 2 milioni per la zona est

Il Libero Consorzio comunale ha assegnato un appalto di circa 2 milioni di euro per interventi di manutenzione sulle strade provinciali della zona est della provincia di Agrigento. La gara è stata aggiudicata a un unico operatore economico, che si occuperà di interventi di riparazione e consolidamento delle arterie viarie danneggiate da frane e smottamenti. La manutenzione riguarderà le principali strade provinciali della zona.

Nuovi interventi sulla rete viaria della zona est della provincia di Agrigento. Il Libero Consorzio comunale ha aggiudicato la gara per l’accordo quadro annuale con un unico operatore economico relativo alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali di quel comparto. La gara, svolta interamente con procedura telematica, ha registrato una partecipazione particolarmente ampia con 305 imprese concorrenti. L’aggiudicazione è andata alla Peloritana Appalti di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, che ha presentato un ribasso del 32,3489%. L’importo contrattuale dei lavori è pari a 1 milione e 957 mila euro più Iva, cifra che comprende anche 58 mila 710 euro destinati agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

