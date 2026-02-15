I passi della rinascita la riabilitazione è un lavoro di squadra | le sfide di un reparto in prima linea viaggio nella Medicina riabilitativa di Forlì

Le sfide di un reparto di riabilitazione a Forlì nascono dall’impegno quotidiano di medici e terapisti nel aiutare i pazienti a tornare a muoversi. All’interno dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, la fisioterapia svolge un ruolo chiave nel percorso di recupero, anche se spesso passa in secondo piano rispetto ad altre cure. Un esempio concreto è il lavoro di squadra che permette ai pazienti di riacquistare autonomia dopo interventi complessi.

All’interno dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, la fisioterapia rappresenta un tassello fondamentale del percorso di cura, spesso meno visibile ma determinante per il recupero dell’autonomia e della qualità di vita dei pazienti. Dalla riabilitazione neurologica e ortopedica ai percorsi post-chirurgici, dalla presa in carico delle patologie croniche progressive fino alla riabilitazione in età evolutiva, l’attività dei fisioterapisti si inserisce in un lavoro multiprofessionale che accompagna la persona in tutte le fasi della malattia, dalla fase post-acuta al rientro al domicilio. Con Cristina Neri, direttrice facente funzione della Unità operativa di Medicina Riabilitativa Forlì dell’Ausl Romagna, approfondiamo con un'intervista il ruolo della fisioterapia ospedaliera, l’organizzazione dei percorsi riabilitativi e le sfide future del settore.🔗 Leggi su Forlitoday.it

