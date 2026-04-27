Presidenti sotto tiro | la tragica cronologia di sangue della Casa Bianca
Nel corso della storia, diversi presidenti degli Stati Uniti sono stati vittime di attacchi e tentativi di assassinio durante i loro mandati. Tra questi, alcuni hanno subito ferite o minacce mentre si trovavano alla Casa Bianca o in viaggio. La sequenza di eventi mostra come i leader americani siano stati spesso esposti a rischi in vari momenti e ambienti durante il loro servizio.
?? Cosa sapere Lincoln, JFK e Reagan sono stati vittime di attacchi durante i rispettivi mandati. La cronologia evidenzia la vulnerabilità dei leader americani nei luoghi di soggiorno e spostamento. Tre presidenti della Casa Bianca sono stati uccisi durante il loro mandato, lasciando una scia di sangue che attraversa la storia americana fino all'attentato subito da Reagan nell'81 nello stesso albergo. La cronologia delle violenze contro i vertici del potere statunitense rivela una ricorrenza dram .🔗 Leggi su Ameve.eu
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