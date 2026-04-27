Presidenti sotto tiro | la tragica cronologia di sangue della Casa Bianca

Nel corso della storia, diversi presidenti degli Stati Uniti sono stati vittime di attacchi e tentativi di assassinio durante i loro mandati. Tra questi, alcuni hanno subito ferite o minacce mentre si trovavano alla Casa Bianca o in viaggio. La sequenza di eventi mostra come i leader americani siano stati spesso esposti a rischi in vari momenti e ambienti durante il loro servizio.