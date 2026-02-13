Paura a Roma | finta baby sitter tenta di farsi affidare bimba di 3 anni dalla scuola

Una donna si è presentata ieri mattina nel quartiere Monteverde a Roma, tentando di convincere una bambina di tre anni ad andarsene con lei, e questa azione ha causato grande allarme tra insegnanti e genitori. La donna si è spacciata per una baby sitter, ma non aveva alcun incarico ufficiale e ha cercato di avvicinare la bambino davanti alla scuola. I presenti, insospettiti, hanno chiamato immediatamente le forze dell’ordine, che sono intervenute per fermare la donna prima che potesse portare via la piccola. La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni passanti che hanno assistito alla scena con preoccupazione

L'episodio nel quartiere Monteverde. Momenti di forte tensione in una scuola dell'infanzia di Roma, dove una donna si è presentata fingendosi baby sitter con l'intento di prelevare una bambina di soli tre anni. Il fatto è avvenuto nel quartiere Monteverde, presso la scuola comunale Scuola dell'infanzia comunale Guglielmo Oberdan, situata in Largo Ravizza. Secondo quanto ricostruito, la donna si sarebbe presentata a metà mattina (13 febbraio) dichiarando al personale scolastico di essere stata incaricata dai genitori di andare a prendere la piccola. Le insegnanti, insospettite, hanno immediatamente contattato la famiglia, che ha però smentito qualsiasi delega.