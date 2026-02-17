Servizi cimiteriali l' appalto da 3 milioni di euro finisce al Tar | società chiede l' annullamento della gara

Il Tar ha sospeso l’appalto da 3 milioni di euro per i servizi cimiteriali, poiché la società coinvolta ha presentato ricorso chiedendo l’annullamento della gara. La decisione arriva dopo che, a fine 2025, erano stati approvati i documenti per avviare la gara di affidamento dei servizi nel cimitero di San Lazzaro e nelle frazioni di Viterbo. Il ricorso si concentra su presunte irregolarità nelle procedure e sui criteri di assegnazione, che secondo la società non sarebbero stati rispettati. La gara, dunque, resta in sospeso mentre il tribunale esamina i dettagli della contestazione.

La fine del 2025 aveva portato con sé l'approvazione formale dei documenti necessari per mettere a bando i servizi cimiteriali nel cimitero San Lazzaro e in quelli delle frazioni di Viterbo. Una procedura aperta che mette sul piatto una concessione dal valore stimato decisamente importante, calcolato in 2 milioni 921mila euro. Le regole d'ingaggio per i partecipanti prevedevano una base d'asta con un canone annuo in aumento fissato a 145mila euro. A questo si aggiungeva la fetta variabile legata alle cremazioni, strutturata con percentuali a scaglioni, partendo dal 4% per i primi mille interventi, salendo al 25% tra il 1001 e il 2mila, per poi impennarsi al 40% per tutte le operazioni eccedenti.