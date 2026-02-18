DUE LIBRI DI GOFFREDO PALMERINI PER CELEBRARE L’AQUILA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA

Goffredo Palmerini ha pubblicato due libri dedicati all’Aquila, per festeggiare il ruolo della città come Capitale italiana della Cultura 2026. Palmerini ha scelto di rendere omaggio a Mario Fratti con un volume di testimonianze e ricorda anche 118 personaggi aquilani e non. La pubblicazione nasce dall’interesse di mettere in luce le figure che hanno segnato la storia locale e oltre. Un esempio concreto è il ricordo di Fratti, nato a L’Aquila nel 1927, che ha lasciato un segno importante nel mondo del teatro.

Il primo è un tributo di testimonianze su Mario Fratti, il secondo ricorda 118 Personaggi aquilani e non Mario Fratti (L'Aquila, 5 luglio 1927 – New York, 15 aprile 2023) L'AQUILA – Due nuovi libri saranno il contributo editoriale del giornalista e scrittore Goffredo Palmerini per celebrare L'Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. In corso di composizione per i tipi di One Group Edizioni, usciranno nel corso della primavera. Per il momento ecco qualche anticipazione, autorizzata dall'autore e dalla casa editrice, sugli argomenti che tratteranno. Il primo volume in uscita è un tributo al grande drammaturgo aquilano Mario Fratti, vissuto dal 1963 a New York, dove ha insegnato alla Columbia University e all' Hunter College (CUNY – City University of New York) e dove, dopo un'intensa vita di autore teatrale, è scomparso il 15 aprile 2023 alla veneranda età di quasi 96 anni.