Presentata la piattaforma sindacale per il primo contratto integrativo regionale Cirl delle aziende artigiane area meccanica

Il 27 aprile, nella sede della Uil Abruzzo a Pescara, sono state presentate dalle segreterie regionali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil Abruzzo le proposte per il primo Contratto integrativo regionale di lavoro (Cirl) rivolto alle aziende artigiane dell’area meccanica. La piattaforma sindacale si focalizza sui temi e le condizioni di lavoro nel settore, senza coinvolgere nomi di aziende o persone specifiche.

Nella sede della Uil Abruzzo a Pescara, il 27 aprile è' stata presentata dalle segreterie regionali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil Abruzzo la piattaforma sindacale per il primo Contratto integrativo regionale di lavoro (Cirl) delle aziende artigiane dell’area meccanica. Per la prima volta nel.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Nuova Fiera del Levante: firmato il primo Contratto Integrativo AziendaleÈ stato sottoscritto il primo Contratto Integrativo Aziendale della Nuova Fiera del Levante, società nata ufficialmente il 7 novembre 2017. Aveta (M5s): “Presentata in Consiglio regionale la proposta di legge per lo sviluppo delle aree interne”“Ho ufficialmente presentato, in Consiglio regionale, una proposta di legge per lo sviluppo delle nostre aree interne. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milano: presentata proposta dall’Ania per difendere il potere d’acquisto dei salari; Pescara, presentata la piattaforma sindacale per il primo Contratto integrativo regionale di lavoro delle aziende artigiane dell’area meccanica.; Pescara, presentata piattaforma sindacale per il primo Contratto integrativo regionale di lavoro delle aziende artigiane meccaniche. Presentata la piattaforma sindacale per il primo contratto regionale del settore artigiano area meccanicaFim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil Abruzzo hanno illustrato il primo contratto integrativo regionale di lavoro (Cirl) delle aziende artigiane dell’area meccanica ... chietitoday.it CCNL Bancari 2026: accordo di sospensione e piattaforma sindacaleRipartono le trattative per il rinnovo del contratto delle aziende del credito scaduto il 31 marzo- sospensione fino al 31 luglio. Ecco le richieste dei sindacati dei lavoratori ... fiscoetasse.com È stata presentata in Campidoglio la 16esima edizione di Rock in Roma, la rassegna musicale estiva della Capitale, che spazia dal rock al pop, dall’urban all’indie, dal metal alla scena cantautorale. Ad oggi il festival conta 17 concerti, che dal 9 giugno al - facebook.com facebook Oggi a Palazzo Piacentini è stata presentata la prima #mappatura della filiera #aerospaziale in Italia, realizzata congiuntamente da Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (CTNA) e da @Confindustria. Lo #spazio non è solo un settore industriale, ma un a x.com