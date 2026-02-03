Nuova Fiera del Levante | firmato il primo Contratto Integrativo Aziendale

Questa mattina è stato firmato il primo Contratto Integrativo Aziendale della Nuova Fiera del Levante. La società, nata ufficialmente il 7 novembre 2017, ora ha un accordo che riguarda i dipendenti. La firma arriva dopo mesi di trattative tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione.

È stato sottoscritto il primo Contratto Integrativo Aziendale della Nuova Fiera del Levante, società nata ufficialmente il 7 novembre 2017. Un passaggio storico che segna l’avvio di una fase nuova, positiva e costruttiva nelle relazioni sindacali all’interno della società fieristica barese. Il.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Nuova Fiera del Levante

McDonald's ha annunciato la firma del suo primo contratto integrativo aziendale, segnando una svolta significativa nel settore della ristorazione veloce.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Nuova Fiera del Levante

Argomenti discussi: EVOLIO Expo 2026: giovedì 29 gennaio apre i battenti la seconda edizione della fiera B2B dedicata alla filiera olivicola-olearia; Evolio Expo: anche Ciheam a Bari per la seconda edizione della fiera; LUV – La Fiera dell’Uva da Tavola si presenta a Berlino; In Fiera a Bari inaugurata Evolio 2026: Puglia al centro dell'olivicoltura italiana.

Nuova Fiera del Levante: firmato il primo Contratto Integrativo AziendaleÈ stato sottoscritto il primo Contratto Integrativo Aziendale della Nuova Fiera del Levante, società nata ufficialmente il 7 novembre 2017. Un passaggio storico che segna l’avvio di una fase nuova, po ... baritoday.it

Infanzia e adolescenza: Unicef Italia e Nuova Fiera del Levante, un accordo per promuovere i diritti e supportare programmi a favore di bambini vulnerabili nel mondoL’Unicef Italia e la Nuova Fiera del Levante Srl hanno firmato un accordo di collaborazione della durata di 3 anni per promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e realizzare attività di ... agensir.it

ANTICA FIERA - La nuova immagine nasce da una rilettura contemporanea delle icone classiche della Fiera, elementi simbolici che da sempre ne raccontano l’anima agricola, popolare e comunitaria - facebook.com facebook