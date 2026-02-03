Nuova Fiera del Levante | firmato il primo Contratto Integrativo Aziendale
Questa mattina è stato firmato il primo Contratto Integrativo Aziendale della Nuova Fiera del Levante. La società, nata ufficialmente il 7 novembre 2017, ora ha un accordo che riguarda i dipendenti. La firma arriva dopo mesi di trattative tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione.
È stato sottoscritto il primo Contratto Integrativo Aziendale della Nuova Fiera del Levante, società nata ufficialmente il 7 novembre 2017. Un passaggio storico che segna l'avvio di una fase nuova, positiva e costruttiva nelle relazioni sindacali all'interno della società fieristica barese.
