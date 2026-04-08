Internazionali d’Italia 2026 rilasciata l’entry list del singolare femminile | Paolini e Cocciaretto già in tabellone

A poche ore dalla pubblicazione dell’entry list del singolare maschile, è stata resa nota anche quella del torneo femminile degli Internazionali d’Italia 2026. Nel tabellone principale sono già inserite due tenniste italiane: la campionessa in carica e una giocatrice con numeri recenti di rilievo. La lista comprende complessivamente le atlete che accederanno direttamente alla fase principale della competizione.

A poche ore da quella maschile, è stata rilasciata anche l’entry list di singolare femminile degli Internazionali d’Italia 2026 di tennis: soltanto due le azzurre ammesse direttamente in tabellone principale, ovvero la campionessa in carica, Jasmine Paolini, ed Elisabetta Cocciaretto. Sono 75 le tenniste ammesse direttamente al main draw del WTA 1000 di Roma: a queste si aggiungeranno ben 8 wild card a disposizione degli organizzatori, le 12 giocatrici che supereranno le qualificazioni, mentre uno slot al momento rimane a disposizione per uno special exempt. Nel tabellone a 96, con bye al primo turno per le 32 teste di serie, troveranno spazio tutte le prime 20 tenniste del ranking WTA, con la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, che cerca ancora la prima affermazione a Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Internazionali d’Italia 2026, rilasciata l’entry list del singolare femminile: Paolini e Cocciaretto già in tabellone Internazionali d’Italia 2026, l’entry list del singolare maschile: 5 azzurri già in tabelloneE’ stata rilasciata l’entry list dell’edizione numero 83 degli Internazionali BNL d’Italia: sono già cinque, ma presto potrebbero diventare sei, gli... Sabalenka, Paolini e... Internazionali, è un'entry list da sballo: presenti tutte le topCi saranno davvero tutte le protagoniste del circuito Wta agli Internazionali d’Italia, pronte a contendersi uno dei titoli più prestigiosi sulla... Temi più discussi: IBI 26, al via martedì 31 marzo la vendita dei biglietti Ground; L'entry list degli Internazionali d'Italia; Internazionali d’Italia 2026, l’entry list del singolare maschile: 5 azzurri già in tabellone; Internazionali, ecco la SuperTennis Arena: un nuovo campo davanti al Centrale dei big. Internazionali d’Italia 2026, rilasciata l’entry list del singolare femminile: Paolini e Cocciaretto già in tabelloneA poche ore da quella maschile, è stata rilasciata anche l'entry list di singolare femminile degli Internazionali d'Italia 2026 di tennis: soltanto due le ... oasport.it Internazionali d’Italia 2026, l’entry list del singolare maschile: 5 azzurri già in tabelloneE' stata rilasciata l'entry list dell'edizione numero 83 degli Internazionali BNL d'Italia: sono già cinque, ma presto potrebbero diventare sei, gli ... oasport.it Quattro giorni tra talk, workshop, mostre e performance con protagonisti internazionali del design della comunicazione. - facebook.com facebook Fiere d’arte internazionali e l'impatto dei conflitti geopolitici: analisi del mercato artistico nel 2026 x.com