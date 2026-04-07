È stata pubblicata la lista degli iscritti per il singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2026, giunta alla sua 83ª edizione. Al momento, cinque giocatori italiani sono già inseriti nel tabellone principale, con la possibilità che questa cifra salga a sei, considerando le wild card che verranno assegnate successivamente. La lista comprende i nomi di diversi atleti nazionali, pronti a confrontarsi nel torneo in programma sul territorio italiano.

E’ stata rilasciata l’ entry list dell’edizione numero 83 degli Internazionali BNL d’Italia: sono già cinque, ma presto potrebbero diventare sei, gli italiani aventi diritto alla partecipazione nel tabellone principale, al netto di quelle che saranno poi le wild card. Sono già certi della partecipazione Jannik Sinner (n.2 ATP), Lorenzo Musetti (5), Flavio Cobolli (16), Luciano Darderi (21) e Lorenzo Sonego (66), ma a questi potrebbe aggiungersi presto Mattia Bellucci, primo degli alternate, che entrerà in tabellone alla prima rinuncia. Il campione in carica è lo spagnolo Carlos Alcaraz, ma al momento risulta iscritto anche il serbo Novak Djokovic, sei volte vincitore del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Internazionali d’Italia 2026, l’entry list del singolare maschile: 5 azzurri già in tabellone

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