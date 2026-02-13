Accademia Sonepar 2026 | selezioni aperte per i giovani talenti

L’Accademia Sonepar 2026 apre le porte ai giovani talenti, e le candidature sono già arrivate da tutta Italia. La società ha deciso di offrire questa opportunità a diplomati, anche senza esperienze pregresse, che vogliono iniziare una carriera nel settore elettrico. L’obiettivo è formare e inserire nel mondo del lavoro nuove risorse attraverso un percorso di formazione mirato. Le selezioni rimarranno aperte fino al 28 febbraio, dando a molti giovani la possibilità di scoprire un settore in crescita e di entrare in contatto con un’azienda leader nel mercato.

(Adnkronos) – Sono aperte fino al 28 febbraio le candidature per l'Accademia 2026 di Sonepar, il progetto di formazione e inserimento lavorativo destinato a diplomate e diplomati, anche senza precedenti esperienze nel settore, che desiderano intraprendere un percorso professionale nelle filiali del principale distributore di materiale elettrico in Italia. Dal 2018, anno di estensione del format a livello nazionale, l'accademia Sonepar è diventata uno strumento strutturale di ingresso in azienda per i profili junior, con un'attenzione specifica all'occupazione femminile nei ruoli commerciali e tecnici.