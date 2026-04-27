Premio Rotonda | sfida creativa per studenti no all’IA!

La Fondazione Trossi-Uberti annuncia il lancio del progetto Oltre, rivolto agli studenti artistici in Toscana. La sfida creativa del Premio Rotonda invita i giovani a partecipare senza l’uso di intelligenza artificiale. La competizione mira a valorizzare il talento e la manualità degli studenti, promuovendo un confronto tra le opere realizzate a mano e le tecniche tradizionali. La partecipazione è aperta a tutte le scuole della regione.

? Cosa sapere La Fondazione Trossi-Uberti lancia il progetto Oltre per gli studenti artistici in Toscana.. Il bando del Premio Rotonda vieta l'uso di intelligenza artificiale generativa nelle opere.. La Fondazione d’Arte Trossi-Uberti ha presentato a Livorno, questo 27 aprile 2026, il progetto denominato Oltre, un percorso ufficiale del Premio Rotonda rivolto esclusivamente agli studenti dei licei artistici della Toscana. L’iniziativa punta a dare spazio alla creatività delle nuove generazioni, spingendo i giovani artisti a superare i limiti dell’espressione convenzionale attraverso linguaggi che spaziano dalla scultura alla fotografia, fino alla pittura e alle installazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premio Rotonda: sfida creativa per studenti, no all’IA! Notizie correlate Varese, successo record per il Premio Rodari: 2800 studenti alla sfida? Cosa sapere Oltre 2800 studenti di 44 istituti partecipano al Premio Gianni Rodari a Varese. Marketing IA: Hightouch vola a 100 milioni con l’automazione creativaLa startup Hightouch ha consolidato il proprio primato nel settore del marketing automatizzato, raggiungendo un fatturato annuo ricorrente di 100...